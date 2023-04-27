Залп из 20 ракет Trident II: какую атомную субмарину отправляют США к Южной Корее

Если запустить весь залп баллистических ракет с ядерной боеголовкой, то, как утверждают журналисты, этого хватит, чтобы уничтожить Северную Корею.

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26 апреля президент США Джо Байден встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Колем объявили о новой тактике сдерживания КНДР. Один из таких элементов – переброска атомной субмарины Ohayo. Об этом сообщает CNN.

Впервые с 1981 года Южная Корея будет иметь у своих берегов американскую атомную подлодку. США объявили с Южной Кореей о "Вашингтонской декларации" — это комплекс мер по сдерживанию Пхеньяна от применения ядерного оружия.

ВМС США располагают 14 атомными субмаринами класса Ohayo, которые базируются в Вашингтоне и Джорджии. Одна субмарина может находиться под водой 77 дней, после чего требуется 35 суток на обслуживание в порту. В это время происходит ротация экипажей. У каждой субмарины есть две команды.

Субмарина имеет 20 баллистических ракет Trident II

Какое вооружение имеют атомные субмарины Ohayo?

Каждая подлодка имеет 20 баллистических ракет Trident II. Радиус действия – 7400 км, что означает, что они способны поразить цель в КНДР из разных частей Тихого, Индийского или даже Северно-Ледовитого океана. Поэтому технически Ohayo не нужно приближаться к берегам Южной Кореи, чтобы атаковать потенциальные цели. К тому же любая ракета Trident II может атаковать свою цель.

Баллистическая ракета Trident Ii способна иметь 4 ядерных боеголовка, то есть всего подлодка может нести около 80 ядерных зарядов. В издании пишут, что, по сути, достаточно одной субмарины, чтобы уничтожить всю Северную Корею.

Поэтому аналитики и обозреватели убеждены в том, что США скорее символически отправляют атомную подлодку. Южная Корея является одним из важнейших союзников.

Напомним, 26 апреля СМИ писали, что США нанесут ядерный удар по Северной Корее, если она атакует Южную.

Также СМИ писали, что США переходят к новой тактике по КНДР. Все попытки в течение 30 лет обуздать ядерное оружие КНДР провалились.