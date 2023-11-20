"Ориентируемся на весну": военный обозреватель спрогнозировал сроки поставки F-16 (видео)

В Украине в течение 2023 года иностранные эксперты и в дальнейшем проводят работу по оценке аэродромов для многоцелевых истребителей.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году не было быстрым из-за различных факторов, среди которых — отсутствие авиации в большом количестве, в частности F-16, но современные истребители наше государство может получить в первой половине 2024 года. Военный обозреватель Денис Попович рассказал подробности в эфире телеканала "Прямий".

Решение о предоставлении Украине уже принято, а сейчас идет обучение пилотов. По его словам, есть сообщения о том, что уже пилоты учатся, или готовятся к этому.

"Это вопрос времени, когда появятся, хотелось бы по скорее. Будем ориентироваться на весну", — сообщил Попович.

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F-16 в Украине и изменения в авиационной отрасли

В Украине, как заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, будет функционировать структура, главной задачей которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции в общую систему Сил обороны Украины многоцелевого самолета F-16. Программу планируется реализовать в два этапа. По его словам, на конференции в Копенгагене партнерам представили план по "быстрому треку", рассчитанного до конца 2024 года, и "масштабирование".

Александр Павлюк отметил, что ключевые приоритеты — развитие возможностей тактической авиации Воздушных Сил ВСУ и перевооружение авиационных бригад. В Украине иностранные эксперты и в дальнейшем проводят работу по оценке аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские пилоты и инженеры продолжают обучение на F-16. По его словам, произойдут значительные изменения в авиационной отрасли.

Напомним, 19 ноября в ВСУ рассказали, как F-16 повлияют на ход войны. В Воздушных силах подчеркнули, что Украине нужны самолеты, способные завоевать преимущество в воздухе. Истребители F-16 могут не только поражать вражеские цели, но и защитить население от атак войск РФ.