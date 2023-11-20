В США ответили, когда Украина получит дальнобойное оружие и артиллерийские боеприпасы, — СМИ

Специалисты в окружении министра обороны США рассказали подробности об отправляемом Украине оружии дальнего радиуса действия и артиллерийских боеприпасах.

США смогут отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия и артиллерийские боеприпасы "в течение некоторого времени". Об этом говорится в статье The Washington Post.

На фоне визита министра обороны Ллойда Остина в Киев остро встал вопрос о военной помощи Украине. В то же время Остин от имени администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заверил украинских лидеров в том, что американская поддержка будет предоставляться, несмотря на растущую оппозицию республиканцев в Конгрессе и ситуацию на поле боя против российских войск.

А официальные лица, сопровождающие Остина в Киев, заявили, что помощь США будет содержать оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы для ВСУ "в течение некоторого времени".

Кроме президента, Остин должен встретиться с Залужным и Умеровым Фото: Скриншот

Что известно о визите Остина в Украину

20 ноября глава Пентагона уже второй раз посетил Украину после вторжения России в феврале 2022 года. Здесь он встречается с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и генералом Валерием Залужным, а также старшим военным офицером страны.

Остин прибыл в столицу ночным поездом из Польши. Его встретила посол Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк.

Из-за того, что президент США Байден сталкивается со все более сложными проблемами по получению политической поддержки Украины, особенно среди республиканцев в Палате представителей, запас доступных средств сокращается. В то же время Киев полагается на помощь США и поставки оружия для ВСУ.

"Наша преданность Украине сегодня — это инвестиция в собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра", — считает Байден.

Напомним, украинские эксперты также высказались относительно визита главы Пентагона в Украину 20 ноября. Они считают, что Остин приехал именно накануне заседания "Рамштайн", чтобы отразить уровень отношений между Украиной и США, поэтому ждать плохих новостей не стоит.

Добавим, что министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев и уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Украины прокомментировал встречу с Ллойдом Остином. В частности он выразил благодарность стране-союзнице и президенту США за поддержку, а также после встречи с Ллойдом Остином анонсировал новый оборонный пакет от США, в котором будет больше артиллерии и снарядов. Детали он не раскрыл.