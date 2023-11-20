Визит главы Пентагона в Киев: что известно о встрече Остина и Зеленского (фото)

Украинские эксперты считают, что Ллойд Остин приехал в Украину накануне заседания "Рамштайн", чтобы отразить уровень отношений между Украиной и США и ждать плохих новостей не стоит.

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Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 20 ноября, прибыл в Киев с визитом и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне "решающих месяцев" войны, о чем сообщил в соцсети X (бывший Twitter). Фокус собрал все, что известно на данный момент о цели встречи Остина и Зеленского.

По заявлению Остина в сети он встречается с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины.

"Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", — написал Остин.

Остин встретился с Зеленским

Визит глава Пентагона не анонсировал из соображений безопасности. Как прокомментировали его в издании The Washington Post, на фоне беспокойства относительно военного финансирования США, несмотря на растущую оппозицию республиканцев в Конгрессе и ситуацию на фронте, глава Пентагона заверил в непоколебимой поддержке Украины.

Ситуация с американской помощью Украине

"Президент Байден сталкивается со все более сложными проблемами по получению политической поддержки, особенно среди республиканцев в Палате представителей, для поддержания огромного уровня поддержки, которая помогла Украине сдержать российские силы вторжения", — пишут в издании.

В сентябре республиканцы Палаты представителей лишили законопроекта о временных расходах на новую помощь Украине, предложенную президентом США Джо Байденом. А на прошлой неделе Конгресс принял еще одну временную меру по расходам, также без новой помощи Украине или Израилю.

В материале также говорится о том, что Соединенные Штаты оказывали наибольшую единоличную поддержку Украине (более 40 миллиардов долларов) во время ее войны с Россией.

Визит Остина, уверяет источник, также имеет целью дать сигнал о том, что американская поддержка не будет подорвана войной Израиля с боевиками ХАМАСа в Газе.

"Но в последние недели всемирное внимание в значительной степени переключилось на конфликт на Ближнем Востоке, и в Киеве растет беспокойство проблемами поддержки Запада, а также перспективой того, что некоторые сторонники могут попытаться заставить Зеленского начать переговоры с Москвой", — отмечает The Washington Post.

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Зеленский и другие украинские чиновники уверены, что любые территориальные уступки президенту России Владимиру Путину будут лишь вознаграждением за его военную агрессию, подрывать международное право и поставят под угрозу союзников Соединенных Штатов по НАТО, особенно на восточном фланге, — но не дадут надежной гарантии будущего мира.

Законодатели США выразили решительную двухпартийную поддержку Израилю, но разделились относительно будущей помощи Украине.

Официальные лица Пентагона заявили, что сейчас "измеряют" помощь Украине, поскольку запас доступных средств сокращается. Киев также полагается на помощь США для своего государственного бюджета в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержки.

В статье, опубликованной в The Washington Post на прошлой неделе, Байден утверждал, что нестабильность в Европе в конце концов притянет Соединенные Штаты, как это было в прошлом.

"Поэтому наша преданность Украине сегодня — это инвестиция в собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра", — написал он.

В Пертагоне заверили в помощи Украине от США Фото: Открытые источники

Что говорят в Пентагоне

Несмотря на растущие вызовы, официальные лица, присутствующие в Киеве вместе с Остином, заявили, что Соединенные Штаты смогут продолжать отправлять помощь, включая оружие большой дальности и артиллерийские боеприпасы, которые стали краеугольным камнем военной стратегии Украины, по крайней мере "некоторое время".

"Это две армии, которые сталкиваются с двумя различными видами боев", — сказал высокопоставленный чиновник обороны журналистам перед прибытием Остина в Киев относительно совместных требований Израиля и Украины.

"Существует определенное совпадение. Но там, где есть совпадения в определенных видах боеприпасов... нет никакого уменьшения возможностей", — сказал чиновник на условиях анонимности.

Официальные лица Пентагона также надеются во время своего визита узнать больше от украинских лидеров о том, как будет развиваться их стратегия против России сейчас, когда наступает зима, знаменующая потенциальный поворотный момент в контрнаступлении, которое не смогло достичь ожидаемых успехов в отвоевании оккупированных территорий. Россией.

Представители США также заявили, что ожидают, что Россия использует зиму для перегруппировки своих сил и нанесет удары по украинским электростанциям и другой гражданской инфраструктуре, как это было прошлой зимой.

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Визит накануне заседания "Рамштайн": что ожидать Украине

Стоит отметить, что министр обороны США на этой неделе проведет 17-е заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 22 ноября. На этот раз мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Анонсированная тема встречи — дальнейшая военная поддержка Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Как Фокус сообщал ранее, политический аналитик Александр Кочетков уверен, что от необъявленного визита главы Пентагона не стоит ждать плохих новостей для Украины.

Между тем эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что Остину необходимо провести личные консультации на самом высоком уровне, передает "Эспрессо".

"Основной целью визита Остина в Киев является согласование наших потребностей, пока Палата представителей США рассматривает бюджет на следующий год. Наступают решающие месяцы, когда Украине и Израилю нужно исправлять ситуацию на фронте, нужно показать себя на поле боя. Визит главы Пентагона носит дипломатический характер. Показать, что несмотря на проблемы, связанные с выборами в США и потенциальным изменением подхода к Украине, Америка продолжит помогать Украине", — подчеркнул Краев.

Эксперт также напомнил, что Остину нужно держать контакт с руководством каждого направления ВСУ и Минобороны, а для этого необходимо провести личные консультации.

"С Остином приехала команда стратегов, которая занимается помощью и планированием. Им нужно на самом высоком уровне обсудить дальнейшую программу и дальнейшую стратегию ВСУ", — предположил Краев.

Напомним, накануне своего визита в Киев, 19 ноября, Остин говорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о планах относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").