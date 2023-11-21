США ввели санкции против военнослужащих ВС РФ за военные преступления в Украине

В санкционный список попал полковник ВС РФ Азатбек Омурбеков, который также известен как "Бучанский мясник".

В США ввели санкции против военнослужащих ВС РФ, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Об этом 20 ноября сообщили на сайте Госдепа США.

Так, в сообщении сказано, что в санкционный список попал полковник ВС РФ Азатбек Омурбеков, который также известен как "Бучанский мясник".

"Полковник Омурбеков был командиром 64-й российской отдельной мотострелковой бригады в тот период, когда российские войска контролировали украинский населенный пункт Андреевка (Киевская область, — ред.). Позже Омурбеков командовал бригадой в Буче", — отметили в Госдепе.

Отмечается, что в Штатах установили, что 64-я отдельная мотострелковая бригада убивала, избивала, расчленяла, жгла и инсценировала казни мирных жителей Украины. Более того, Кремль отреагировал на сообщения о военных преступлениях наградой бригады, а президент РФ Владимир Путин повысил Омурбекова и высоко оценил его руководство.

Кроме того, как сообщается, США ввели санкции против солдата Даниила Фролкина за причастность к внесудебному убийству безоружного украинского гражданского лица в Андреевке. Как Фролкин, так и Омурбеков и их родственники лишены права на въезд в США.

"Соединенные Штаты твердо намерены способствовать привлечению к ответственности за злоупотребления и зверства России в отношении народа Украины. Мы продолжим использовать все соответствующие возможности для достижения справедливости в Украине", — сказано в сообщении Госдепа.

Ранее 20 ноября сообщалось, что Украина получит от США новый пакет военной помощи. Так, Вашингтон пообещал выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие.