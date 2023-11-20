Модифицированный HIMARS и не только: Украина получит от США новый пакет военной помощи

США пообещали выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие.

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В понедельник, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев анонсировал пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов. Он должен удовлетворить критические потребности украинской армии, в частности, речь идет о предоставлении средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и противотанкового оружия. Об этом сообщает Пентагон.

По данным Пентагона, что пакет включает:

зенитные ракеты Stinger;

одна реактивная артиллерийская система HIMARS и дополнительные боеприпасы;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

зимнее снаряжение;

запчасти, техобслуживание и так далее.

Кроме того, журналист Андрей Цаплиенко отметил, что США отправит в Украину модифицированную систему HIMARS.

"Соединенные Штаты согласовали отправку Украине дополнительной реактивной установки М142 HIMARS с неизвестной пусковой модификацией", — написал он.

Что известно про визит Ллойда Остина в Киев

20 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он встретился с президентом Украины и подтвердил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит помогать Украине с ее первоочередными потребностями на поле боя и долгосрочными оборонными нуждами.

После этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, которая прошла в Киеве 20 ноября.

А накануне своего визита в Киев, 19 ноября, Остин говорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о планах относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в новом пакете военной помощи от США предусмотрены артиллерийские снаряды, необходимые для Украины. Однако он не уточнил подробности относительно этого вооружения.