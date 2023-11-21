Мобилизация в Украине: кто в декабре получит повестки в ТЦК

Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Однако мужчин до 27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не проходили срочную службу.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Сотрудники ТЦК будут раздавать повестки и в декабре 2023 года, пишет "Апостроф".

Сообщается, что мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Однако мужчин до 27 лет не могут принудительно мобилизовать, если они не проходили срочную службу.

Журналисты назвали все категории граждан, которые могут получить повестку в декабре 2023 года:

Пригодные и ограниченно годные в возрасте от 27 до 60 лет, которые имеют опыт военной службы или не имеют;

Пригодные и ограниченно годные в возрасте от 18 до 27 лет, которые находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в высшем учебном заведении или на военной кафедре;

Пригодные и ограниченно годные мужчины от 18 до 60 лет — по контракту;

Мужчины до 60 лет, которые были сняты с воинского учета;

Мужчины от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета и не имеют права на отсрочку, не совершали тяжкие преступления.

Напомним, что военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в рядах ВСУ необходимы не просто люди с улицы, у которых нет мотивации бороться, ведь это будет иметь последствия в будущем. По его словам, на передовой необходимы люди, которые имеют мотивацию освобождать территории и бороться.

Также СМИ сообщали, кто может уволиться из Вооруженных сил Украины во время военного положения. Такое право у военнослужащих есть, однако для этого нужны определенные основания.