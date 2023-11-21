На треть: поставки снарядов в Украину значительно упали после начала войны в Израиле

По данным журналистов, американское правительство опровергает информацию о сокращении поставок боеприпасов для ВСУ и заявляет, что передача снарядов Израилю не окажет никакого влияния на войну в Украине.

Поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО из США в Украину снизились на более чем 30% с начала военных действий между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа в прошлом месяце. Об этом сообщает издание ABC News.

Как отмечается в источнике, 155-мм артиллерийские снаряды, вероятно, играют ключевую роль в арсенале Украины в ее противостоянии вторгшимся российским войскам. Отмечается также, что часть американских запасов, предназначенных для Украины, была перераспределена в Израиль в связи с недавними военными действиями между Израилем и ХАМАСом.

В последние недели официальные представители США неоднократно заявляли, что поставки боеприпасов в Израиль не окажут никакого влияния на ход войны в Украине.

"Они (официальные лица США) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (США), но это повлияло", — сказал ABC News анонимный украинский чиновник.

По словам чиновника, запасы этих критически важных артиллерийских снарядов составляют примерно "60-70% от общего объема поставок".

Однако высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа". Президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают составляться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит в Украине", сказал чиновник.

Напомним, украинские эксперты также высказались относительно визита главы Пентагона в Украину 20 ноября. Они считают, что Остин приехал именно накануне заседания "Рамштайн", чтобы отразить уровень отношений между Украиной и США, поэтому ждать плохих новостей не стоит.

Также США смогут отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия и артиллерийские боеприпасы "в течение некоторого времени".