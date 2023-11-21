На Гавайях самолет P-8A Poseidon выкатился в океан со взлетно-посадочной полосы (видео)

Американский самолет осуществлял регулярную тренировку по морскому патрулированию и разведке. Poseidon выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки.

Морской патрульный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы на базе морской пехоты на Гавайях. Об этом сообщает The War Zone.

Во время захода на посадку патрульного самолета P-8A Poseidon произошел инцидент около 14:00 20 ноября по местному времени. По данным журналистов, на борту самолета находилось 9 человек, и все они добрались до берега. Маркировка самолета указывает на домашнюю базу самолета на острове NAS Whidbey в штате Вашингтон. На Гавайях самолет проводил регулярные тренировки для морского патрулирования и разведки.

Позднее подполковник морской пехоты Хейли Хармс сообщила, что во время посадки Poseidon вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в воду. Все 9 членов экипажа удачно добрались до берега и не пострадали.

P-8A Poseidon — это главный морской патрульный самолет Военно-морских сил США. Он способен выполнять любые действия от поиска подводных лодок до сбора сигналов и других форм разведки. На Гавайях нет постоянного пункта базирования для Poseidon, но они постоянно действуют над островами и над различными частями Тихого океана.

Напомним, 4 апреля ВМС США испытали новую противокорабельную ракету LRASM в связке с самолетом P-8A Poseidon.

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