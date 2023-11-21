"Мясо на убой": ВС РФ перебрасывают технику и личный состав в направлении Запорожья (фото)

В центре Мариуполя было зафиксировано перемещение пяти российских военных автомобилей, в трех из которых были люди не в военной форме, рассказал советник мэра.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают перебрасывать военные колонны в направлении Запорожья. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Продолжена переброска военных колонн до 10 единиц в направлении Запорожья. Тенденция без изменений и значительных отличий за предыдущие дни", — сказал Петр Андрющенко.

Он отметил, что враг продолжает проводить системные зачистки побережья. Также подобные зачистки проводятся по территории Бердянского района и смещаются в сторону города Приазовское.

Утром 21 ноября в районе перекрестка Металлургов/Шевченко в направлении центра Мариуполя были зафиксированы пять российских военных автомобилей, в трех из которых были люди не в военной форме.

Военная техника РФ в Мариуполе Военная техника РФ в Мариуполе

"За ними машина с пометкой ВП, военная полиция. В ней уже вооруженные до зубов к*цапы. И замыкало это все небольшая цистерна с топливом", — подчеркнул советник мэра города.

Петр Андрющенко считает, что это могут быть дезертиры или "новые неизвестно где пойманные "контрактники".

"Одним словом — мясо на убой", — добавил он.

Напомним, ночью 18 ноября была зафиксирована переброска российскими военными техники через Мариуполь в направлении Бердянска. По словам советника мэра Петра Андрющенко, враг перебрасывал более 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой.

17 ноября в районе Мариуполя была зафиксирована активность ВС РФ. В частности, за сутки враг перебросил топливозаправщики в направлении Никольского на Угледарском направлении. Также в сторону Бердянска зафиксировали перемещение еще одного комплекса.