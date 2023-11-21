"Есть загадочная деталь": в оккупированном Мелитополе отравили офицеров ФСБ, — соцсети

Российские оккупанты заказали ресторанную еду, а после смакования изысканными блюдами почувствовали себя плохо и попали в больницу с отравлением.

В оккупированном Мелитополе в Запорожской области отравили офицеров ФСБ. Трое из них умерли, еще один находится в реанимации. Об этом сообщают в российском телеграм-канале "Кремлевская табакерка".

По данным паблика, отравление произошло в конце прошлой недели. Офицеры заказали еду и алкоголь на дом в одном из ресторанов города. Вскоре после совместного ужина им стало плохо, и все они были госпитализированы.

"Трое пострадавших скончались в больнице, четвертый сейчас в реанимации", — пишет "Табакерка".

Отмечается, что для отравления россиян использовался крысиный яд.

В ресторане, откуда доставили еду и алкоголь, были проведены обыски, никаких следов яда не найдено. При этом курьер, который якобы доставлял блюда и спиртное, бесследно исчез.

Отмечается, что в отравлении ФСБшников есть одна "загадочная деталь" — двое из трех погибших на прошлой неделе начали расследование дела о могиле моряков Черноморского флота, которую недавно нашли в Мелитополе.

На момент публикации материала мэр Мелитополя Иван Федоров не комментировал информацию об отравлении сотрудников ФСБ в оккупированном городе.

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