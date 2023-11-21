Сценарий — нападение на Польшу: НАТО готовится к крупнейшим учениям со времен Холодной войны

Военные учения под название "Дракон-24" начнутся во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину — 25 февраля. В маневрах будут задействованы около 20 тысяч военных из девяти стран, включая Польшу, США, Германию, Великобританию, Турцию, Испанию и др.

Североатлантический альянс готовится провести на территории Польши самые масштабные военные учения со времен окончания Холодной войны. Маневры "Дракон-24" начнутся 25 февраля — во вторую годовщину нападения России на Украину — и завершатся 14 марта. Об этом 21 ноября сообщило польское агентство Rzeczpospolita.

В материале сказано, что по информации командования "Войска Польского", сценарий учений предполагает военный ответ на нападение с востока на Польшу. Подготовка к проведению "Дракон-24" на полигонах в районах Дравско, Нова-Демба, Бемово-Писке, а также за пределами военных зон, уже идет полным ходом.

В учениях примут участие 15 тысяч польских солдат и несколько тысяч военнослужащих из стран-союзников. Всего около 20 тысяч из девяти стран, включая американцев, британцев, французов, немцев, испанцев и турок.

В их число входит батальон 3-й пехотной дивизии США, дислоцированный в Польше. С польской стороны основные силы будут выставлены сухопутными войсками: в частности, 11-й Любушской бронекавалерийской и 16-й Померанской механизированной дивизиями.

В распоряжении военных будет 3 500 единиц техники, в том числе около 100 гусеничных машин. В маневрах будут задействованы, в частности, танки Abrams и K2, пусковые установки Chunmoo и HIMARS, самоходные артиллерийские установки Krab и K9. Помимо польских танков, в учениях примут участие американские, испанские и французские танки.

Кроме того, в маневрах будут задействованы военнослужащие подразделений специального назначения, территориальной обороны, ВВС и ВМФ. Также не исключено, что для участия в учениях будут вызваны резервисты.

"На первом этапе Dragon-24 солдаты будут действовать в реальности кризисной ситуации, а на втором этапе — уже при проведении оборонительной операции. Сценарий предполагает, что наша страна подверглась нападению с востока. Фон, который мы взяли для этих учений, навеян событиями в Украине", — подчеркнули польские военные.

Напомним, в октябре силы НАТО провели ежегодные военные учения под названием Steadfast Noon "Стойкий полдень". В маневрах были задействованы платформы для ядерного оружия, поскольку по словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, они являются элементом стратегии сдерживания на фоне продолжающейся войны в Украине.