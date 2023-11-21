Какие ракеты понадобятся украинским F-16, чтобы защититься от КАБ-500 и ударных Ка-52

Украинской армии нужны современные крылатые ракеты, чтобы иметь возможность завоевывать преимущество на локальных участках фронта.

Украинские летчики осваивают истребители F-16. Между тем на фронте РФ имеет преимущество в применении корректируемых авиабомб ФАБ-500 с комплектом крыльев УМПК. Кроме этого сложности создает вертолет Ка-52. В OSINT-команде Tatarigami-UA проанализировали, как F-16 смогут повлиять на ситуацию в воздухе.

Аналитики отмечают, что на фронте меняются события. У российских войск больше авиабомб КАБ-500, которые позволяют врагу поражать цели на расстоянии около 60 км без угрозы попасть в зону действия украинской ПВО. Авиабомбы являются попыткой РФ компенсировать потери в артиллерии и уменьшение запасов боеприпасов. Также такой мерой является FPV-дроны, которых становится все больше по обе стороны.

ФАБ-500 с комплектом УМПК

Российские авиабомбы являются серьезной угрозой, поскольку имеют взрывчатку от 100 до 700 кг. Украине не хватает средств ПВО, чтобы можно было прикрывать войска от КАБов. Поэтому решением, по мнению аналитиков, могут быть F-16 с ракетами AIM-120D. Их рабочая дальность составляет более 100 км. Истребители F-16 смогут уменьшить угрозу со стороны Воздушно-космических сил РФ.

Украина сможет бороться с российскими самолетами, которые не смогут избегать зоны действия ПВО, потому что их достанут ракеты AIM-120D. Кроме этого ВСУ так смогут решить проблемы, которые приносят вертолеты с противотанковыми ракетами ЛМУР или "Вихрь".

В итоге автор считает, что в войне ни Украина, ни Россия не смогут завоевать господство в воздухе из-за высокой насыщенности системами ПВО. Ценность F-16 будет заключаться в том, что он сможет атаковать российские бомбардировщики на конкретном отрезке фронта. Поэтому Силы обороны смогут получить благоприятную ситуацию или даже временное господство на конкретной местности во время наступательных операций. Поэтому кроме AIM-120D самолеты надо оснастить крылатыми ракетами AGM-158 JASSM и крылатыми авиабомбами AGM-154 JSOW.

Напомним, 20 ноября в Минобороны создали структуру для интеграции истребителей F-16 в систему Воздушных сил.

19 ноября в Воздушных силах рассказали, как F-16 повлияют на ход боевых действий в Украине.