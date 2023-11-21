ВС РФ на Херсонщине до смерти замучили пленного 27-летнего украинского экс-военного
Руслана задержали утром 20 ноября и доставили в здание "МВД". Уже в 16 часов после многочасового допроса российскими силовиками 27-летний парень умер.
В оккупированной Горностаевке на Херсонщине оккупанты замучили до смерти 27-летнего местного жителя Руслана Руснака. Об этом пишет издание ASTRA.
Отмечается, что молодой человек умер после допроса российскими силовиками в здании так называемого "МВД" в оккупированной Горностаевке.
"Очевидно, его замучили до смерти", — пишет издание.
Отмечается, что в здании так называемого "ОМВД РФ "Горностаевский", в помещении бывшего ИВС, 20 ноября умер украинец Руслан Руснак. Согласно информации в его соцсетях, ранее он служил в ВСУ.
Руслана задержали в оккупированной Горностаевке на Херсонщине утром 20 ноября. Его доставили в здание "МВД" на улице Торговой, которое недавно атаковали украинские беспилотники. Руслана якобы подозревали в том, что он передал ВСУ информацию о расположении здания.
Уже в 16 часов после многочасового допроса российскими силовиками 27-летний Руслан Руснак умер прямо в здании "МВД" оккупированного поселка.
В Херсонской ОГА пока что убийство Руслана Руснака не комментировали.
Напомним, что СБУ разоблачила имена 26 российских "карателей" "МВД РФ", которые пытали украинцев на Херсонщине . По данным украинской службы безопасности, самому молодому подозреваемому всего 21 год.
Ранее сообщалось, что с ведома "Росатома" российские военные пытали людей на Запорожской АЭС с марта прошлого года. Сообщается, что одного сотрудника станции оккупанты замучили до смерти.