ВС РФ на Херсонщине до смерти замучили пленного 27-летнего украинского экс-военного

Руслана задержали утром 20 ноября и доставили в здание "МВД". Уже в 16 часов после многочасового допроса российскими силовиками 27-летний парень умер.

В оккупированной Горностаевке на Херсонщине оккупанты замучили до смерти 27-летнего местного жителя Руслана Руснака. Об этом пишет издание ASTRA.

Отмечается, что молодой человек умер после допроса российскими силовиками в здании так называемого "МВД" в оккупированной Горностаевке.

"Очевидно, его замучили до смерти", — пишет издание.

Отмечается, что в здании так называемого "ОМВД РФ "Горностаевский", в помещении бывшего ИВС, 20 ноября умер украинец Руслан Руснак. Согласно информации в его соцсетях, ранее он служил в ВСУ.

Сторинка Руслана Руснака в фейсбук

Руслана задержали в оккупированной Горностаевке на Херсонщине утром 20 ноября. Его доставили в здание "МВД" на улице Торговой, которое недавно атаковали украинские беспилотники. Руслана якобы подозревали в том, что он передал ВСУ информацию о расположении здания.

Руслан Руснак

Уже в 16 часов после многочасового допроса российскими силовиками 27-летний Руслан Руснак умер прямо в здании "МВД" оккупированного поселка.

В Херсонской ОГА пока что убийство Руслана Руснака не комментировали.

Напомним, что СБУ разоблачила имена 26 российских "карателей" "МВД РФ", которые пытали украинцев на Херсонщине . По данным украинской службы безопасности, самому молодому подозреваемому всего 21 год.

Ранее сообщалось, что с ведома "Росатома" российские военные пытали людей на Запорожской АЭС с марта прошлого года. Сообщается, что одного сотрудника станции оккупанты замучили до смерти.