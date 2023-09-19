Били током и имитировали казнь: "Росатом" причастен к пыткам людей на ЗАЭС, — расследование

Правоохранители и независимые исследователи собрали многочисленные свидетельства о пытках и бесчеловечном обращении ВС РФ с ведома "Росатома" во время оккупации Запорожской АЭС и города-спутника станции Энергодара.

Related video

С ведома "Росатома" на Запорожской АЭС проводились допросы и пытки граждан, в том числе и работников самой станции. Об этом свидетельствуют результаты расследования украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается документированием и расследованием международных преступлений, совершенных во время войны РФ против Украины.

В исследовании использовали интервью со свидетелями и пострадавшими от этих преступлений, анализ фото- и видеоматериалов, документов, собственного расследования Truth Hounds, а также данных от украинских правоохранительных органов. Исследователи доказали, что действия российских оккупационных сил, о которых было известно "Росатому", составляют серьезные нарушения международного права в виде военных преступлений и преступлений против человечности.

Важно

Условия труда включают пытки: руководитель "Энергоатома" описал, что происходит на ЗАЭС

Так, на оккупированной ЗАЭС и самом городе Энергодар российские захватчики устроили целую сеть мест незаконного содержания. Через них прошли около тысячи человек. Их задерживали и пытали в застенках на станции с марта 2022 года. По меньшей мере в одном подтвержденном случае сотрудника станции Андрея Гончарука, который работал водолазом, замучили до смерти.

Свидетели рассказали Truth Hounds о пытках и других преступлениях:

жестокие избиения,

пытки электрическим током с помощью военно-полевого телефона ТА-57 "Тапик",

удушение различными предметами.

Десятки людей содержали в нечеловеческих условиях в переполненных маленьких камерах, предназначенных для 2-4 заключенных. Заключенным разрешали есть пищу, которую им приносили родственники, но тех, кто не имел родственников, заставляли выпрашивать еду и воду у других задержанных.

Оккупанты также подвергали жертв психологическому давлению:

имитировали казни,

заставляли копать себе могилы,

угрожали жертвам и их семьям изнасилованием.

Исследователи утверждают, что работники и руководство "Росатома" не могли не знать о преступных действиях оккупантов, поскольку те постоянно находились на территории станции и использовали ее помещения для похищения сотрудников. Это все происходило в рабочее время.

Агенты "Росатома" на станции сами присутствовали на пытках или допросах сотрудников станции. Свидетели, опрошенные Truth Hounds, сообщают, что сотрудники "Росатома" обычно не принимали непосредственного участия в актах пыток, но без их ведома это "было бы невозможным".

Кроме этого, с первых дней оккупации станции сотрудники "Росатома" вместе с офицерами ФСБ РФ проводили "беседы" с работниками ЗАЭС, чтобы заставить их подписывать новые трудовые контракты с "Росатомом".

Один из пострадавших рассказал Truth Hounds, что оккупанты вывезли его в лес, жестоко избили, держали голову в полиэтиленовом пакете с соляркой, угрожали застрелить и приказывали копать себе могилу. Позже ему угрожали, что такие действия повторятся, если он не согласится сотрудничать с "Росатомом".

"Росатом" способствует серьезным нарушениям международного права: пыткам, жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Масштаб преступлений, совершенных ВС РФ в Украине и в частности на ЗАЭС, не может игнорироваться международным сообществом. Операции и контракты "Росатома" остаются неприкосновенными в 54 странах. Продолжение ведения бизнеса с ядерным гигантом, который играет ключевую роль в незаконном присвоении крупнейшей атомной электростанции в Европе и является сообщником в совершении международных преступлений, недопустимо", — говорится в отчете.

Напомним, что РФ разместила взрывчатку на пути миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Чтобы обезвредить мины пришлось их расстрелять.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завезли на ЗАЭС тяжелую технику и устроили стрельбу. По словам местных жителей, россияне ведут огонь возле взрывоопасных объектов, пренебрегая нормами ядерной и радиационной безопасности.