Били струмом та імітували страту: "Росатом" причетний до катування людей на ЗАЕС, — розслідування

Правоохоронці та незалежні дослідники зібрали численні свідчення про катування та нелюдське поводження ЗС РФ з відома "Росатома" під час окупації Запорізької АЕС та міста-супутника станції Енергодара.

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З відома "Росатома" на Запорізькій АЕС проводилися допити та катування громадян, зокрема, й працівників самої станції. Про це свідчать результати розслідування української неурядової організації Truth Hounds, яка займається документуванням і розслідуванням міжнародних злочинів, скоєних під час віни РФ проти України.

В дослідженні використали інтерв’ю зі свідками та потерпілими від цих злочинів, аналіз фото- і відеоматеріалів, документів, власного розслідування Truth Hounds, а також даних від українських правоохоронних органів. Дослідники довели, що дії російських окупаційних сил, про які було відомо "Росатому", становлять серйозні порушення міжнародного права у вигляді воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

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Умови праці включають катування: керівник "Енергоатому" описав, що відбувається на ЗАЕС

Так, на окупованій ЗАЕС та самому місті Енергодар російські загарбники влаштували цілу мережу місць незаконного утримання. Крізь них пройшли близько тисячі людей. Їх затримували та катували у катівнях на станції від березня 2022 року. Щонайменше в одному підтвердженому випадку співробітника станції Андрія Гончарука, який працював водолазом, закатували до смерті.

Свідки розповіли Truth Hounds про катування та інші злочини:

жорстокі побиття,

тортури електричним струмом за допомогою військово-польового телефону ТА-57 "Тапік",

удушення різними предметами.

Десятки людей утримували в нелюдських умовах у переповнених маленьких камерах, призначених для 2-4 ув’язнених. Ув’язненим дозволяли їсти їжу, яку їм приносили родичі, але тих, хто не мав родичів, змушували випрошувати їжу та воду в інших затриманих.

Окупанти також піддавали жертв психологічному тиску:

імітували страти,

примушували копати собі могили,

погрожували жертвам та їхнім родинам зґвалтуванням.

Дослідники стверджують, що працівники та керівництво "Росатома" не могли не знати про злочинні дії окупантів, оскільки ті постійно перебували на території станції та використовували її приміщення для викрадення співробітників. Це все відбувалося в робочий час.

Агенти "Росатома" на станції самі бували присутні на катуваннях чи допитах співробітників станції. Свідки, опитані Truth Hounds, повідомляють, що співробітники "Росатома" зазвичай не брали безпосередньої участі в актах тортур, але без їхнього відома це "було б неможливим".

Крім цього, від перших днів окупації станції співробітники "Росатома" разом з офіцерами ФСБ РФ проводили "бесіди" з працівниками ЗАЕС, щоб змусити їх підписувати нові трудові контракти з "Росатомом".

Один із постраждалих розповів Truth Hounds, що окупанти вивезли його в ліс, жорстоко побили, тримали голову у поліетиленовому пакеті із соляркою, погрожували застрелити та наказували копати собі могилу. Пізніше йому погрожували, що такі дії повторяться, якщо він не погодиться співпрацювати з "Росатомом".

"Росатом" сприяє найсерйознішим порушенням міжнародного права: тортурам, жорстокому, нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню. Масштаб злочинів, скоєних ЗС РФ в Україні та зокрема на ЗАЕС, не може ігноруватися міжнародною спільнотою. Операції та контракти "Росатома" залишаються недоторканими у 54 країнах. Продовження ведення бізнесу з ядерним гігантом, який відіграє ключову роль у незаконному привласненні найбільшої атомної електростанції в Європі та є спільником у скоєнні міжнародних злочинів, є неприпустимим", — йдеться у звіті..

Нагадаємо, що РФ розмістила вибухівку на шляху місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Щоб знешкодити міни довелось їх розстріляти.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ завезли на ЗАЕС важку техніку і влаштували стрільбу. За словами місцевих жителів, росіяни ведуть вогонь біля вибухонебезпечних об'єктів, нехтуючи нормами ядерної та радіаційної безпеки.