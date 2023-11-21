Чехия хочет, чтобы дипломаты РФ получали визы и разрешения на проживание, которые делают возможным путешествия только в пределах страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.

Чехия пожаловалась, что потенциальные российские шпионы избегают проверок в Шенгенской зоне, где нет пограничных проверок, поэтому страны-члены ЕС обсуждают, стоит ли ограничивать поездки российских дипломатов. Об этом пишет издание Financial Times.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран ЕС выслали российских дипломатов, подозревая их в шпионаже. Впрочем, страны Евросоюза все еще выдают визы дипломатам РФ, тем самым предоставляя им доступ к Шенгенской зоне и право беспрепятственно передвигаться по 24 из 27 странах-членах ЕС, а также Швейцарией, Норвегией и Исландией.

На прошлой неделе Прага предложила в рамках переговоров о 12-м пакете санкций ЕС против Москвы ограничить передвижение российских дипломатов по странам ЕС. Пакет еще должны утвердить страны-члены.

Так, в прошлом году Прага выслала более 70 россиян из-за войны РФ против Украины и вероятной причастности России к нападению на склад боеприпасов на территории Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Теперь Чехия хочет, чтобы дипломаты РФ получали визы и разрешения на проживание, которые делают возможным путешествия только в пределах страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.

Чехия также хочет, чтобы ЕС принимал только биометрические паспорта, поскольку их труднее подделать.

Прага подняла вопрос о должностных лицах, которые получают австрийские визы для работы в учреждениях ООН в Вене, а затем могут путешествовать в Чехию или другие страны.

"На чешскую территорию прибывают агенты (российской военной разведки) ГРУ и других служб. В Шенгенской зоне очень сложно это контролировать", — сказал один из дипломатов ЕС.

Пока что предложения Чехии находятся на стадии обгорания.

Напомним, что миссия РФ в ООН — это разведчики и шпионы, которые следят друг за другом и отравляют жизнь другим членам Совбеза ООН, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Ранее сообщалось, что шпионы Путина, изгнанные с Запада, не могут найти работу в РФ. Они подписали президенту страны Владимиру Путину коллективное письмо с просьбой помочь в их затруднительном положении.