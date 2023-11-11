"Вся российская миссия — это разведчики-шпионы": Кислица о представительстве РФ в ООН

Дипломат считает, что украинцы уже выросли из тех штанов, когда "Небензя был старшим братом" и пожалел коллег из других стран, которым приходится выслушивать лживые речи россиян.

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Миссия РФ в ООН — это разведчики и шпионы, которые следят друг за другом и отравляют жизнь другим членам Совбеза ООН, поскольку им приходится постоянно слушать "ересь", которую россияне говорят во время своих выступлений. Об этом в интервью BBC сказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"Комментировать Небензю — это уже мы выросли из тех штанишек, когда Небензя был нашим "старшим братом". Это просто серпентарий. Вся российская миссия — это разведчики-шпионы, которые следят не только наружу, но и друг за другом, друг на друга доносят в столицу и в свои структуры. Это цирк, на самом деле", — сказал он.

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Дипломат добавил, что научился "отключать эмоции" во время выступлений членов российской делегации, но ему жаль представителей других стран, которые вынуждены слушать россиян и на других заседаниях.

"Я должен ходить в основном на заседания по Украине, а они еще должны ходить на заседания по Африке, по Ближнему Востоку и слушать всю ересь, ядовитые рассказы и откровенную ложь ежедневно. И я знаю коллег, которые просто закрывают лицо руками. Вот реально закрывают лицо руками от отчаяния, что они вынуждены это слушать", — сказал он.

Сергей Кислица отметил, что из-за россиян атмосфера внутри Совбеза чрезвычайно токсична, а заседания иногда могут длиться по 4-5 часов.

Напомним, что Сергей Кислица заявил, что Россия поддержала резолюцию ООН по борьбе с неонацизмом, которую подала 18 лет назад. Этим она фактически осудила сама себя, поскольку в текст документа была внесена поправка с критикой российского вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что Небензя назвал ПВО главной угрозой для Украины, потому что они нарушают гуманитарное право.