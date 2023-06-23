Нарушают гуманитарное право: Небензя назвал ПВО главной угрозой для Украины (видео)

По словам представителя России при ООН, "демилитаризация" якобы уже привела к тому, что у Украины не осталось собственного оружия.

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Главная опасность для жителей Украины якобы заключается не в обстрелах России, а в размещении систем противовоздушной обороны в городах. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности.

"Главную, если не единственную опасность для украинских городов представляют собой размещаемые в них в нарушение международного гуманитарного права системы украинской ПВО. Когда их нет, или когда они выдвинуты за пределы городов, взрываются только склады с боеприпасами, военные казармы и иные военные объекты, а также объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в поставках западного оружия на фронт", – сказал Небензя.

Он добавил, что удары будут продолжаться в рамках одной из целей так называемой специальной военной операции – "демилитаризации Украины".

"Они уже привели к тому, что собственного оружия у этой страны почти не осталось, и киевский режим держится почти исключительно на западных поставках", – пояснил дипломат.

Напомним, 18 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задача РФ по "демилитаризации Украины" частично выполнена. По словам спикера президента России, в начале полномасштабного вторжения у Украины было много вооружения, которое россияне "уничтожили".

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потроллил Пескова за слова о демилитаризации Киева. По его словам, российская власть, включая президента Владимира Путина, даже поражение в войне против Украины представит как победу для российского общества.