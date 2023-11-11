"Вся російська місія — це розвідники-шпигуни": Кислиця про представництво РФ в ООН

Дипломат вважає, що українці вже виросли з тих штанів, коли "Небензя був старшим братом" і пошкодував колег із інших країн, яким доводиться вислуховувати брехливі промови росіян.

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Місія РФ в ООН — це розвідники і шпигуни, які стежать одне за одним і отруюють життя іншим членам Радбезу ООН, оскільки їм доводиться постійно слухати "єресь", яку росіяни говорять під час своїх виступів. Про це в інтерв'ю BBC сказав постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Коментувати Небензю — це вже ми виросли з тих штанців, коли Небензя був нашим "старшим братом". Це просто серпентарій. Вся російська місія — це розвідники-шпигуни, які стежать не лише назовні, але і одне за одним, одне на одного доносять в столицю і в свої структури. Це цирк, насправді", — сказав він.

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Дипломат додав, що навчився "відключати емоції" під час виступів членів російської делегації, але йому шкода представників інших країн, які змушені слухати росіян і на інших засіданнях.

"Я маю ходити здебільшого на засідання по Україні, а вони ще мають ходити на засідання по Африці, по Близькому Сходу і слухати всю єресь, отруйні розповіді і відверту брехню щоденно. І я знаю колег, які просто закривають обличчя руками. От реально закривають обличчя руками від відчаю, що вони вимушені це слухати", — сказав він.

Сергій Кислиця зазначив, що через росіян атмосфера всередині Радбезу надзвичайно токсична, а засідання подекуди можуть тривати по 4-5 годин.

Нагадаємо, що Сергій Кислиця заявив, що Росія підтримала резолюцію ООН щодо боротьби з неонацизмом, яку подала 18 років тому. Цим вона фактично засудила сама себе, оскільки в текст документа було внесено поправку з критикою російського вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Небензя назвав ППО головною загрозою для України, бо вони порушують гуманітарне право.