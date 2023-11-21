"Огромная ошибка": Зеленский посоветовал Залужному заниматься или войной, или политикой

Президент напомнил, как в 2014 году в политическое поле также "толкали" военнослужащих. Он убежден, что "звезды войны" в каждой партии — это ошибка.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что вмешательство генералов в политику ставит под угрозу национальное единство. Такое заявление он сделал на фоне слухов о его конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за оценки военачальника ситуации на фронте. Об этом известно из интервью, опубликованного 20 ноября в The Sun.

Зеленский заявил, что переход генералов в политическое поле — это ошибка. По его мнению, военное руководство в таком случае рискует добиться неповиновения со стороны своих подчиненных.

"Различные политические силы толкают военных в политику. Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это была очень большая ошибка. Их толкнули в политику, потому что все были уничтожены — репутационно и так далее", — объяснил президент.

Он добавил, что, когда военнослужащие начинают заниматься политикой, им уже не до войны.

"Если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный. Я считаю, что это огромная ошибка", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в условиях войны не может быть и речи о неподчинении, которое представляет угрозу для единства нации.

"При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и все", — сказал украинский лидер.

Он также прокомментировал "громкое" заявление главнокомандующего ВСУ о состоянии дел на фронте. Президент убежден, что никакого ощущения безысходности в Украине нет.

"Мы дома. Россияне на нашей земле. Поэтому патовой ситуации нет. Что касается неба, здесь нет безысходности, хотя россияне и имеют в этом больше силы", — добавил Зеленский.

Напомним, возможный спор между главнокомандующим ВСУ и президентом Украины уже комментировали в Офисе президента. Советник Михаил Подоляк объяснил, что конфликта "не может быть по определению", ведь Зеленский — прямой руководитель Залужного.

Также Зеленский назвал две страны, которые, по его мнению, могут остановить наступление ВС РФ на территории Украины. Он отметил, что без поддержки Запада Украина не сможет победить.