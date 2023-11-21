Путин помнит Афганистан: всеобщую мобилизацию в РФ объявят после выборов 2024, — СМИ

По данным журналистов, есть опасения, что, как только глава Кремля будет объявлен победителем на выборах и официально возглавит страну до 2030 года, то получит свободу действий для мобилизации населения.

Российский президент Владимир Путин наращивает обороты российской военной машины в Украине и может объявить всеобщую мобилизацию в РФ после выборов 2024 года. Об этом пишет The Daily Mail.

Сообщается, что десятки тысяч матерей и жен подписали петицию с требованием вернуть домой насильно мобилизованных россиян. Теперь же звучат опасения, что как только глава Кремля официально будет объявлен победителем на выборах и официально возглавит страну до 2030 года, то получит свободу действий для всеобщей мобилизации российского населения.

Авторы публикации ссылаются на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который в понедельник, 20 ноября, на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе заявил о том, что Россия следует своей цели по уничтожению Украины как страны.

По его словам, российская экономика переходит на военные рельсы, а всеобщая мобилизация может начаться после выборов 2024 года. Он отметил, что Россия "оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось".

В распоряжении Украины и союзников есть 3-4 месяца на соответствующую подготовку, а выборы 17 марта должны стать потенциальной "вехой" для Кремля.

Протесты в РФ против мобилизации

71-летний Путин, который получил президентский пост 31 декабря 1999 года, уже находится у власти дольше, чем любой другой российский руководитель со времен Сталина.

По данным осведомленных лиц, о которых упоминают журналисты, после мятежа ЧВК "Вагнер" прошлым летом он надеется укрепить свою власть и участвовать в предстоящих выборах.

Несмотря на правление железной рукой, растет и внутреннее давление.

Сообщается, что президент РФ обеспокоен тем, что растущее число протестов со стороны жен и матерей насильственно мобилизованных мужчин может повредить его запланированной кампании по переизбранию.

Журналисты отмечают, что Путин осознает, что восстание, которое возглавили солдатские матери в конечном итоге способствовало выводу советских войск из Афганистана в 1979 году и ускорило распад СССР.

Напомним, что в Новосибирске жены мобилизованных потребовали вернуть мужей, местные чиновники, в свою очередь, провели с ними разъяснительную работу.

Также сообщалось, что в ISW проанализировали приглашение Путина в Чечню. По мнению аналитиков, Рамзан Кадыров поставил главу Кремля в неловкое положение.