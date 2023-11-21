Потопить китайские корабли: Индия испытала вертолетную противокорабельную ракету NASM-SR

Противокорабельная ракета сможет потопить корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн. Для Индии это первая разработка подобного боеприпаса.

Индийская морская авиация и компания DRDO провели первое испытание вертолетной противокорабельной ракеты NASM-SR с вертолета Sea King Mk.42B. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Индии в Х (ранее Твиттер).

Испытания противокорабельной ракеты происходило с применением противокорабельного вертолета Sea King 42B. Тестирование состоялось сегодня, 21 ноября. Для Индии NASM-SR является первой отечественной ракетой такого класса.

"Это значительный шаг к достижению самодостаточности в нишевых ракетных технологиях, в том числе в технологиях поиска и наведения", — отметили в ВМС,

Для наведения на цель ракета использовала GPS и инфракрасную камеру. Пуск подтвердил заявленные возможности ракеты, что приблизило ее к принятию на вооружение и серийному производству. Особенностью ракеты является то, что она позволяет запускать NASM-SR с вертолетов или других летательных аппаратов.

Новая индийская ракета должна заменить на вооружении британскую малогабаритную ракету Sea Skua и полногабаритную Sea Eagle, которые сейчас эксплуатируются на вертолетах британского производства и с наземных пусковых установок.

Основные характеристики противокорабельной ракеты NASM-SR:

вес ракеты — 380 кг;

масса боевой части — 100 кг;

радиус действия — от 5 до 55 кг;

скорость — 800 км/ч;

система наведения — инерциальная система, GPS коррекция и инфракрасные камеры.

Основные характеристики NASR-SR

Одна ракета может поразить корабль водоизмещением до 5 тысяч тонн. Например, российский фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" имеет 5400 тонн полного водоизмещения.

Отмечается, что Индия усиливает собственные противокорабельные возможности из-за увеличения морской активности Народно-освободительной армии Китая. Китайский флот составляет угрозу для индийского судоходства и активно наращивает количество кораблей для доминации в регионе.

Напомним, 14 ноября СМИ писали, что шведский Saab построит завод в Индии для производства гранатометов.