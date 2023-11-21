"Больные выдумки": в РФ пустили слух о ракетах "Точка-У", которые Армения "передаст" Украине

Ереван якобы начал получать западное вооружение и вместо этого будет поставлять Киеву старые советские образцы. Украинские эксперты отметили, что эта информация — не более, чем фантазия российских пропагандистов.

В сети появилась информация от том, что Армения намерена передать Украине пусковые установки ракетного комплекса "Точка-У" и 200 ракет к ним. Также в перспективе якобы поставки ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300 и 9К33 "Оса-К", которые также находятся на вооружении армянской армии. Информацию прокомментировали 21 ноября обозреватели Defence Express, назвав ее фантазией российских пропагандистов.

В материале дали оценку публикации ресурса Defense Romania, в которой говорилось, что Армения якобы начала получать западное вооружение и вместо этого будет поставлять Украине старые образцы советской военной техники.

"Пашинян делает крайне недружественный жест по отношению к Москве. Вполне возможно, что кремлевские власти предпримут какие-то дипломатические и другие ответные меры против нынешнего руководства Еревана", — говорится в статье.

Кроме того отмечалось, что решение о переброске в Украину ракетных комплексов "Точка-У" могло быть принято во время встречи секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Киеве в конце октября.

Мобильный комплекс 9К33 "Оса"

Между тем украинские обозреватели обратили внимание, что румынское издание ссылается на российский источник, автор которого убежден, что Армения обладает 200 ракетами к пусковым установкам "Точка-У", и что этот арсенал может попасть в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Эксперты приводят данные The Military Balance 2023, согласно которым в распоряжении армянских вооруженных сил находятся всего лишь три пусковых установки "Точка-У", однако количество ракет при этом не уточняется. Точно так же неизвестно количество ракет ЗРК "Оса", которыми располагает армянская сторона.

"На эти больные выдумки россиян стоит обратить определенное внимание, потому что это может означать, что они свои дальнейшие действия в войне против Украины могут планировать, в том числе, и с поправкой на собственные страхи относительно того, что Армения будет давать нам ракеты и другое оружие, как бы это ни звучало", — подытожили в Defence Express.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал проект по производству ракет класса "земля-воздух", которые способны уничтожать вражеские дроны Shahed. Однако существует проблема с обслуживанием оборудования, так как нужны исключительно зарубежные специалисты, который вряд ли приедут работать в Украину.