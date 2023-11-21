Обещает 20 лет тюрьмы и отстранение: в РФ экс-судья подал иск против Путина (фото)

Объяснения Путина, которыми он обосновал вторжение в Украину, можно квалифицировать по одной из статей российского уголовного кодекса, уверен юрист. Поэтому обратился в Верховный Суд и ожидает реакцию чиновников.

Российский судья Арбитражного суда в отставке Михаил Скуратовский подал иск на президента РФ Владимира Путина. В иске россиянин обосновал, что Путин безосновательно начал агрессивную войну против Украины. За это его нужно отстранить от власти, отдать под суд и посадить в тюрьму. Соответствующий документ опубликовали в Telegram-канале портала "Мы — Украина".

Документ, размещенный порталом, состоит из трех листов, подписанный якобы Скуратовским. Экс-судья обратился к Вячеславу Лебедеву, председателю Верховного Суда РФ. Источник, из которого получили документ, не указывается.

Скуратовский привел четыре развернутых аргумента, в которых объяснил действия Путина. Во-первых, политик ссылался на действия в соответствии с Уставом ООН, но это не может быть основанием для войны, потому что так называемые "ДНР/ЛНР" не являются членами организации. Во-вторых, нет признаков геноцида русского народа, на который ссылались как на повод для войны. В-третьих, РФ совершила акт агрессии, согласно всем пунктам от а) до g), о которых говорится в резолюции ООН, принятой в 1974 году. В-четвертых, действия ВС РФ четко подпадают под определение агрессии, сформулированное мировым сообществом.

В итоге предлагает открыть против президента Путина уголовное производство по ст. 353 Уголовного кодекса РФ — "за планирование и ведение агрессивной войны" (максимальное наказание — тюрьма на 20 лет). Также нужно отстранить его от власти, написал экс-судья.

Иск Скуратовского к Путину — детали

Отметим, на документе, опубликованном в канале "Мы — Украина", не указана дата. Впрочем, есть подпись якобы Скуратовского, при этом текст напечатан на компьютере. На последней странице можно увидеть номер телефона и электронную почту. Сейчас единственное упоминание об этом документе отыскалось в посте, размещенном 21 ноября в запрещенной соцсети.

В сети можно отыскать информацию о Михаиле Скуратовском — человек с таким именем действительно был экс-судьей Арбитражного суда (до 2012 года). Ему ориентировочно около 60 лет, некоторое время работал в Уральском государственном юридическом университете. Других активностей не отыскалось.

Михаил Скуратовский — что известно Фото: Скриншот

Между тем экс-сотрудник ФСБ РФ 19 ноября объяснил, почему в СМИ так часто всплывают сообщения о якобы смерти Владимира Путина. Указал, что причиной подобных сообщений могут быть действия очень влиятельного человека из Кремля.

Последние заявления о смерти Путина появились 26 октября. Тогда один из российских оппозиционных политтехнологов опубликовал сообщение, в котором сообщил, что президент РФ умер, но о его смерти не сообщают, а вместо этого используют двойников.

Напоминаем, в ноябре стало известно, что президент Путин помиловал российского убийцу, который принял участие в войне в Украине. В то же время в СМИ написали, что глава Кремля планирует и дальше используй преступников и добровольцев, лишь бы не объявлять всеобщую мобилизацию.