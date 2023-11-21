Иран может планировать предоставление России баллистических ракет малой дальности, — Белый дом

Соединенные Штаты будут следить за ситуацией между Ираном и Россией и принимать соответствующие меры в случае необходимости.

Иран может рассматривать предоставление баллистических ракет малой дальности России. Об этом заявил Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, Соединенные Штаты будут следить за ситуацией между Ираном и Россией и принимать соответствующие меры в случае необходимости. Относительно конкретных шагов в Вашингтоне подробности не объявили.

В октябре Иран и Россия заявляли, что ракетное эмбарго ООН против Тегерана уже закончилось. Это открывает для Москвы возможность открыто приобрести у этого азиатского государства баллистические ракеты и предоставлять ракетные технологии. Относительно таких рисков ранее предупреждали разведки западных стран.

Представитель американских властей на том, что Иран показал свои ракеты российскому министру обороны Сергею Шойгу во время его визита в сентябре. Этот факт "вызвал беспокойство тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине".

Ракета Fateh-110

Ракета Fateh-110 появилась в 2002 году. Она была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая, в частности, была создана на базе Zelzal-1, одной из первых наиболее успешных ракет в начальной стадии ракетной программы Ирана. Как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, программа этой страны отталкивалась от базы в виде Zelzal-1, не слишком отрываясь даже по характеристикам: дальность полета — до 200 км (200-300 км у Fateh-110, в зависимости от поколения), а масса боевой части — около 500 кг (500-650 кг у Fateh-110, в зависимости от поколения).

Напомним, 7 ноября в ГУР заявили, что РФ уже достигла соглашения с Ираном на поставку баллистических ракет. По информации украинской разведки, ракеты Fateh-110 и Zolfaghar будут поставляться в оккупированный Крым и российские порты на Каспийском море.