РФ достигла соглашения с Ираном на поставку баллистических ракет, – ГУР

По данным украинской разведки, ракеты Fateh-110 и Zolfaghar будут поставляться в оккупированный Крым и в российские порты на Каспийском море.

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По мере истощения российского запаса ракет, РФ смогла достичь договоренности с Ираном на приобретение баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии The Economist.

"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", — заявил Скибицкий о соглашении РФ и Ирана на поставку баллистических ракет.

Украина улучшает свою оборону от иранских дронов-камикадзе, но от баллистических ракет эффективной защиты нет. Проблема с баллистическими ракетами в том, что они летят на гораздо более высоких скоростях, чем крылатые ракеты или БПЛА. Как заявил Скибицкий, в октябре ВС РФ запустили 25 Искандеров, из которых ПВО смогло перехватить только 3. Также Украина беззащитна от гиперзвуковых ракет Кинжал.

Поставляться иранские баллистические ракеты будут в Крым и на порты в Каспийское море по воздуху и воде.

Россия обратилась к Ирану из-за недостатка боеприпасов. По данным ГУР, у оккупантов осталось только 120 ракет к Искандером. Другие источники оценивают количество ракет Кинжал в примерно 40 единиц. Благодаря иранским ракетам РФ надеется удвоить свои атаки. Поэтому Украина нуждается в средствах ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты по типу Patriot, а также дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы бить по командным центрам ВС РФ. Летчик с позывным Juice также говорит о необходимости современных истребителей, советские Су-27 и МиГ-29 не могут эффективно противостоять имеющимся угрозам.

Напомним, президент Зеленский заявил, что РФ готовится повторить массированные удары по инфраструктуре. Оккупанты рассчитывают получить иранские ракеты.

Ранее у Зеленского призвали нанести удар по иранским военным заводам. Санкций уже недостаточно.