РФ досягла угоди з Іраном на постачання балістичних ракет, – ГУР

За даними української розвідки, ракети Fateh-110 і Zolfaghar будуть поставлятися до окупованого Криму та російських портів на Каспійському морі.

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У міру виснаження російського запасу ракет РФ змогла досягти домовленості з Іраном на придбання балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі The Economist.

"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуто", — заявив Скибицький про угоду РФ та Ірану на постачання балістичних ракет.

Україна покращує свою оборону від іранських дронів-камікадзе, але проти балістичних ракет ефективного захисту немає. Проблема з балістичними ракетами полягає в тому, що вони летять на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети або БПЛА. Як заявив Скибицький, у жовтні ЗС РФ запустили 25 Іскандерів, з яких ППО змогла перехопити лише 3. Також Україна беззахисна від гіперзвукових ракет Кинджал.

Поставлятимуться іранські балістичні ракети в Крим і на порти в Каспійське море повітрям і водою.

Росія звернулася до Ірану через нестачу боєприпасів. За даними ГУР, в окупантів залишилося лише 120 ракет до Іскандера. Інші джерела оцінюють кількість ракет Кинджал приблизно в 40 одиниць. Завдяки іранським ракетам РФ сподівається подвоїти свої атаки. Тому Україна потребує засобів ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети типу Patriot, а також далекобійні ракети ATACMS, щоб бити по командних центрах ЗС РФ. Льотчик із позивним Juice також говорить про необхідність сучасних винищувачів, радянські Су-27 та МіГ-29 не можуть ефективно протистояти наявним загрозам.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що РФ готується повторити масовані удари по інфраструктурі. Окупанти розраховують одержати іранські ракети.

Раніше у Зеленського закликали завдати удару по іранських військових заводах. Санкцій вже замало.