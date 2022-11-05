"Не тільки санкції": у Зеленського закликали завдати удару по іранських військових підприємствах

Санкцій та ембарго, за словами Михайла Подоляка, може не вистачити для тиску на чинну владу Ірану, яка постачає озброєння РФ.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що слід завдати ударів по іранських підприємствах, які виробляють дрони та балістичні ракети. Про це він повідомив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє "РБК-Україна".

Подоляк зазначив, що виглядає дивним факт того, що попри велику кількість санкцій, Іран робить ефективнішу зброю, ніж Росія. З огляду на злочини режиму Тегерана, продовження виробництва зброї, передачу озброєння ЗС РФ та вбивство своїх громадян потрібно діяти жорсткіше. Іран не може безкарно продовжувати так й надалі.

"Мені здається, що необхідні не просто санкції, чи ембарго вводити, мені здається, що можна було б завдавати конкретних ударів по виробництву дронів та балістичних ракет тощо", — заявив Подоляк.

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Визнання Іраном поставок дронів у РФ є дивним. Офіційний Тегеран заявив, що БПЛА поставлено до початку повномасштабного вторгнення. На думку Подоляка, це виглядає дивно, оскільки виходить, що замість знищення критичної інфраструктури з перших днів РФ спочатку практично програла війну на полі бою. А дрони усі ці 8 місяців лежали на складах.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, іранський БПЛА Mohajer-6 нашпигований західною електронікою зі США, країн Європи та Азії. Також повідомлялося, що Іран почав допомагати обороні України через атаки іранських дронів.