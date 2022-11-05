"Не только санкции": у Зеленского призвали нанести удар по иранским военным предприятиям

Санкций и эмбарго, по словам Михаила Подоляка, может не хватить для давления на действующую власть Ирана, которая поставляет вооружение РФ.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что следует нанести удары по иранским предприятиям, производящие дроны и баллистические ракеты. Об этом он сообщил в эфире единого телемарафона, передает "РБК-Украина".

Подоляк отметил, что выглядит странным факт того, что несмотря на большое количество санкций, Иран производит более эффективное оружие, чем Россия. Учитывая преступления режима Тегерана, продолжение производства оружия, передача вооружения ВС РФ и убийство своих граждан — нужно действовать более жестко. Иран не может безнаказанно продолжать в том же духе.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д", — заявил Подоляк.

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Признание Ираном поставок дронов в РФ является странным. Официальный Тегеран заявил, что БПЛА были поставлены до начала полномасштабного вторжения. По мнению Подоляка, это выглядит странно так как выходит, что вместо уничтожения критической инфраструктуры с первых дней, РФ сначала практически проиграла войну на поле боя. А дроны все эти 8 месяцев лежали на складах.

Напомним, по данным СМИ, иранский БПЛА Mohajer-6 напичкан западной электроникой из США, стран Европы и Азии. Также сообщалось, что Иран начал помогать обороне Украины из-за атак иранских дронов.