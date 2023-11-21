"Завидуйте нам": в сети показали вероятные кадры с удара-возмездия по морпехам ВС РФ (видео)

На опубликованном ролике в зале, который наполнен российскими оккупантами, продолжается концерт. После громких взрывов музыка прерывается и гаснет свет.

В сети появились якобы первые кадры после "прилета" по дому культуры в селе Кумачово Старобешевского района Донецкой области 19 ноября. Там оккупанты отмечали День ракетных войск. Роликом поделился также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео можно увидеть, что люди в военной форме собрались посмотреть на концерт, который вероятно организовали россияне по случаю празднования Дня ракетных войск.

На сцене, как отмечается, в тот момент выступала актриса из Москвы Полина Меньших. После фразы в песне "Завидуйте нам" звучат громкие звуки взрывов и выключается свет. Далее видео прерывается.

Кто является автором ролика — неизвестно.

По словам политтехнолога из Екатеринбурга Платона Маматова, российская артистка скончалась на месте.

"19 ноября убили волонтера и артистку Полину из Москвы, выступавшую в ДНР. Одним хаймарсом разбили машины волонтеров, вторым — гримерку с артистами и сцену", — говорится в сообщении.

Удар по оккупантам на Донбассе: что известно

21 ноября командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБр ВСУ и основатель подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди в своем Telegram-канале написал, что украинским военным удалось отомстить противнику за ракетный удар по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Он заявил, что 19 ноября россияне отмечали День ракетных войск и артиллерии. Для торжества оккупантов собрали на праздничное награждение, что и привело в результате к инциденту.

Позже по этому поводу высказались и россияне. Они возмущены тем, что ВСУ нанесли удар по праздничным торжествам, в которых принимали участие солдаты 810 бригады морской пехоты ВС РФ. В результате минимум 25 человек погибли, а еще около сотни ранены.