Заложники в обмен на четыре дня перемирия: Израиль планирует одобрить сделку с ХАМАС, — СМИ

По информации СМИ, израильские власти прекратят на несколько дней боевые действия и освободят из тюрем палестинских женщин и несовершеннолетних лиц.

Израиль хочет одобрить соглашение и освободить 50 израильтян, которые находятся в заложниках в Секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху соберет заседание кабинета министров вероятно для принятия соглашения с ХАМАСом. Оно предусматривает освобождение из плена боевиков израильских заложников в обмен на четыре дня перемирия.

Ссылаясь на источники в израильском правительстве издание пишет, что соглашение предусматривает в обмен на несколько дней перерыва в боях, освобождение из плена боевиков 50 израильтян, преимущественно женщин и детей. Вероятно что освобождение заложников будет происходить группами по 12-13 человек в день.

В частности, со своей стороны Израиль освободит палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрьмы, приостановит боевые действия на четыре дня и позволит ввоз большего количества топлива в Сектор Газа.

Отмечается, что израильские спецслужбы поддерживают это соглашение, а премьер-министра Израиля настаивал на том, чтобы соглашение предусматривало возможность освобождения заложников после паузы в боевых действиях и обязательства ХАМАС идентифицировать и определить местонахождение заложников, которые удерживаются другими террористическими группировками в Секторе Газа.

Кроме того, пауза в боевых действий может быть продлена еще на один день за каждую группу из 10 израильских заложников, которые будут найдены и освобождены.

Напомним, 18 октября, ХАМАС объявил о готовности освободить часть заложников в течение часа после прекращения ударов по Сектору Газа. Также они заявляли, что часть пленных вероятно находится под контролем Исламского джихада.

21 октября стало известно, что боевики отпустили из плена двух гражданок Америки. Их передали Красному Кресту в результате переговоров якобы по "гуманитарным соображениям".