РФ приказала ЧВК "Вагнер" передать средства ПВО Ирану или террористам "Хезболлы", — CNN

В Белом доме считают, что "вагнеровцы" получили такие указания непосредственно от правительства РФ, из Кремля. Вашингтон уже готов применить антитеррористические санкции против россиян.

Разведка США выяснила, что российская частная военная компания "Вагнер" готовится передать средства ПВО Ирану или террористической группировке "Хезболла". Об этом сообщает издание CNN.

Как рассказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, "вагнеровцы" получили такие указания непосредственно от правительства РФ, из Кремля. По словам американского чиновника, Вашингтон будет следить за развитием этой ситуации.

"Мы готовы применить наши антитеррористические санкции против российских физических или юридических лиц, осуществляющих эти дестабилизирующие передачи", — подчеркнул Кирби.

Он также отметил, что сотрудничество Москвы и Тегерана, а также его марионетками, в области вооружений продолжает усиливаться.

Как отметили журналисты, наемники ЧВК "Вагнер" и террористы "Хезболлы" также в течение многих лет действовали в Сирии, где они работали вместе с российскими и сирийскими вооруженными силами, чтобы поддержать режим Асада в борьбе с оппозицией.

Издание отметило, что существуют доказательства расширения сотрудничества между "Хезболлой" и "вагнеровцами". Вероятность того, что "Хезболла" вскоре может получить новую систему противовоздушной обороны, возникает на фоне опасений, что боевики могут открыть новый фронт в Израиле, который сейчас воюет с ХАМАСом в Газе.

Ранее сообщалось, что Иран может планировать предоставление России баллистических ракет малой дальности. В октябре Тегеран и Москва заявляли, что ракетное эмбарго ООН против Ирана уже закончилось. Это открывает для Кремля возможность открыто приобрести у этого государства баллистические ракеты и предоставлять ракетные технологии.