Невидимая война: Украина и РФ используют электромагнитные волны для борьбы с дронами, — NYT

По словам журналистов, новые методы электронной борьбы превратили войну в Украине в "прокси-лабораторию", за которой внимательно следят США, Европа и Китай.

Украина и Россия активно применяют дроны в боевых действиях друг против друга. Но также войска электромагнитное оружие, которые борется с беспилотниками врага, за чем внимательно следят в США и Китае. Об этом пишет издание The New York Times.

По словам журналистов, в Украине бушует битва в невидимом мире электромагнитных волн, где радиосигналы используются для подавления каналов связи с дронами и войсками, определения местоположения целей и обмана управляемого оружия.

"Эта тактика, известная как электронная война, превратилась в игру в кошки-мышки между Россией и Украиной, незаметно вызывая колебания в 21-месячном конфликте и заставляя инженеров адаптироваться", — пишет издание.

Как рассказал старший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк, электронная война повлияла на боевые действия в Украине так же, как погода и местность. Так, полномасштабное вторжение РФ – это первый конфликт между двумя большими и развитыми армиями, которые широко используют методы радиоэлектронной борьбы и развиваются методы в реальном времени.

В материале говорится, что новые методы электронной борьбы превратили войну в Украине в "прокси-лабораторию", за которой внимательно следят США, Европа и Китай.

Напомним, что в сети появилось видео с испытанием мельтикоптера-дрононосца. Благодаря мультикоптеру, FPV-дрон со взрывчаткой сможет пролететь на 5 км больше, если верить россиянам. Не исключено, что и в Украине, и в России прорабатывают эту концепцию.