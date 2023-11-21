Дроны РФ наносят тяжелые травмы, но бойцы возвращаются на фронт и на протезах, — СМИ (видео)

По словам хирурга из стабилизационный группы Виктора, многие солдаты ВСУ после ранений встают обратно в строй. И это вдохновляет.

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Многие украинские защитники после ранений вновь возвращаются на передовую, даже на протезах. После ранений военных сперва доставляют в стабилизационные пункты, оказывают первую помощь, а затем направляют в госпиталь. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я сидел в окопе, дежурил. И дрон сбросил гранату прямо в окоп. Одного убило, а меня ранило", — объяснил военнослужащий Михаил из одной из штурмовых бригад.

По словам украинских защитников, в последние несколько недель российская армия значительно нарастила использование дронов на поле боя.

"Конечно, артиллерия, минометы работают. Но дроны, как показывает практика, сейчас применяются с той стороны намного больше. Это приносит нам таких раненных, к сожалению", — объяснила Татьяна, начальник эвакуационного отряда.

По словам бойца ВСУ по имени Сергей, когда он вместе с другими защитниками ожидал подкрепление, начался минометный обстрел. Дроны сбрасывали гранаты и корректировали работу артиллерии.

Хирург Виктор из стабилизационного пункта ВСУ уже полгода спасает жизни раненных солдат.

"Плановой работы здесь нет и быть не может. Все ситуативно, 24/7 мы ждем, в любой момент могут привести раненого. А может быть, не одного и не двух. Бывает и пять, и семь за раз. Основная масса — это минно-взрывная травма, осколочные ранения. Очень много ранений конечностей, в частности нижних конечностей из-за противопехотных мин. И ранения достаточно тяжелые", — объяснил медик.

Вместе с тем и после полученных ранений некоторые военнослужащие возвращаются на передовую.

"Вернусь в свое подразделение. А куда? Если уж идти, то до конца. Другого [выбора] нет. Можно быть чем-то довольным, но цель-то одна", — объяснил украинский защитник.

По словам хирурга, и после ранений теоретически можно встать в строй, но период реабилитации у всех разный, в зависимости от тяжести ранений.

"К сожалению, есть и такие, которые останутся без конечностей. Но могу сказать, что встречал ребят, которые воюют на протезах. Есть такие. Это вдохновляет", — объяснил он.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с бойцами ВСУ сказал, что невероятно поражен отвагой украинских защитников.

Также сообщалось, что аналитики ISW отмечают продвижение ВСУ к юго-западу от Бахмута.