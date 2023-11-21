"Невероятно поражены вашей отвагой": министр обороны США встретился с бойцами ВСУ (фото)

На встрече присутствовали бойцы двух бригад, которые вернулись после выполнения боевых задач в районе Авдеевки.

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Министр обороны Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин встретились с военнослужащими ВСУ в Киеве. Остин выразил свое восхищение украинскими защитниками. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Встреча состоялась после официальных переговоров. На ней присутствовали бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба, которые вернулись после выполнения боевых задач в районе Авдеевки.

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"Люди в Соединенных штатах Америки и по всему миру невероятно поражены вашей отвагой, чувством долга и готовностью положить все, что имеете, на защиту суверенитета Украины. Я хочу, чтобы вы знали: мир остается с вами, и мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно", — сказал Ллойд Остин.

Бойцы ВСУ на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином

Американский министр выразил убеждение, что Вооруженные силы Украины готовы к боевым действиям зимой.

Напомним, что по словам министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, Украина уже нанесла ВС РФ серьезный урон, поэтому партнеры ожидают, что Украина продолжит вытеснять оккупантов со своей территории и в зимний период.

Ранее сообщалось, что 20 ноября в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин и анонсировал пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов.