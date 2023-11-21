Соединенные штаты пришлют Украине РСЗО HIMARS "с сюрпризом", — СМИ

Размер нового пакета Киеву от Вашингтона меньше, чем предыдущие разы, что отражает новую реальность более строгих ограничений в поддержке США Украины, пишет Washington Post.

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США отправят Украине военной помощи на сумму примерно 100 миллионов долларов США, включая зенитные ракеты Stinger, артиллерийские снаряды и снаряжение для холодной погоды. Об этом сообщает издание Washington Post.

"Размер этого пакета, меньше, чем предыдущие разы, что отражает новую реальность более строгих ограничений в поддержке США Украины", — пишет издание.

В Пентагоне заявили, что сейчас "измеряют" помощь Украине, поскольку запас доступных средств сокращается и что Вашингтон по крайней мере "некоторое время" сможет продолжать отправлять помощь, включая оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы, которые являются краеугольным камнем военной стратегии Украины.

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что США в этом пакете помощи передадут Украине еще одну систему HIMARS. Вероятно речь идет о пусковых для ракет "GLSDB" на 150 км.

"Соединенные Штаты согласовали отправку Украине дополнительной реактивной установки М142 HIMARS с неизвестной пусковой модификацией. Об этом заявили в Департаменте обороны США. Не исключено, что речь идет о более дальнобойных ракетах. На это сегодня намекнули и в Washington Post", — проинформировал журналист.

В феврале 2023 года Украина заказала высокоточные крылатые бомбы "GLSDB" с GPS наведением с дальностью 150 км, которые пускают как раз из таких установок.

Напомним, что встреча главы Пентагона с украинским президентом 20 ноября показала, что, несмотря на преждевременные предвыборные гонки, Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

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