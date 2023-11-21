Сполучені штати надішлють Україні РСЗВ HIMARS "з сюрпризом", — ЗМІ

Розмір нового пакету Києву від Вашингтона менший, ніж попередні рази, що відображає нову реальність суворіших обмежень у підтримці США України, пише Washington Post.

Related video

США відправлять Україні військової допомоги на суму приблизно 100 мільйонів доларів США, включаючи зенітні ракети Stinger, артилерійські снаряди та спорядження для холодної погоди. Про це повідомляє видання Washington Post.

"Розмір цього пакету, менший, ніж попередні рази, що відображає нову реальність суворіших обмежень у підтримці США України", — пише видання.

В Пентагоні заявили, що зараз "вимірюють" допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів скорочується і що Вашингтон принаймні "деякий час" зможе продовжувати надсилати допомогу, включно зброю більшої дальності та артилерійські боєприпаси, які є наріжним каменем військової стратегії України.

Важливо

"Немає чарівної палички": у Пентагоні назвали чинники перемоги України на полі бою

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що США в цьому пакеті допомоги передадуть Україні ще одну систему HIMARS. Ймовірно йдеться про пускові для ракет "GLSDB" на 150 км.

"Сполучені Штати погодили відправку Україні додаткової реактивної установки М142 HIMARS з невідомою пусковою модифікацією. Про це заявили в Департаменті оборони США. Не виключено, що йдеться про більш далекобійні ракети. На це сьогодні натякнули і в Washington Post", — проінформував журналіст.

В лютому 2023 року Україна замовила високоточні крилаті бомби "GLSDB" з GPS наведенням з дальністю 150 км, яких пускають як раз з таких установок.

Нагадаємо, що зустріч голови Пентагону з українським президентом 20 листопада засвідчила, що, попри передчасні передвиборчі перегони, Вашингтон продовжить надавати підтримку Києву.

Раніше повідомлялося, що Чехія пропонує обмежити пересування дипломатів РФ Європою. Прага хоче, щоб дипломати РФ отримували візи і дозволи на проживання, які уможливлюють подорожі лише в межах країни перебування, а не рештою Шенгенської зони.