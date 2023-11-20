"Депрессивные настроения не оправданы": аналитик высказался о визите Остина в Киев (видео)

По словам Александра Коваленко, встреча главы Пентагона с украинским президентом показала, что несмотря на преждевременную предвыборную гонку Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

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20 ноября в Киев второй раз за время полномасштабной войны прибыл глава Минобороны США Ллойд Остин. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и обсудил важные вопросы накануне заседания "Рамштайн". Военный аналитик Александр Коваленко в интервью Фокусу рассказал, ожидать ли после встречи увеличение военной помощи для ВСУ.

По его словам, с одной стороны это действительно своеобразный сигнал того, что несмотря на преждевременную предвыборную гонку, Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Все дело в том, что такие вопросы решаются на перспективу и у американцев есть план и анализ того, что и в каком количестве они могут направить на нужды ВСУ.

"Этот визит полезен с точки зрения общей позиции США касаемо поддержки Украины. Действительно, это очень важный сигнал, поэтому все депрессивные настроения, которые сейчас звучат совершенно не оправданы", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно военный эксперт высказался касаемо будущих американских выборов и сможет ли Украина использовать их для усиления своих сил. Демократическая партия имеет опасения, что Дональд Трамп сможет одержать победу и вновь стать главой государства. В таком случае огромный риск того, что поток военной помощи снизится.

С другой стороны, продолжает Александр Коваленко, необходимо понимать, что президент должен выполнять требования своего окружения, если не хочет потерять рейтинг. Все потому что, прежде всего необходимо учитывать не позицию кого-то, даже если это лидер страны, а общегосударственные интересы.

"Государственные интересы США сегодня — победа Украины, поддержка Израиля и Тайваня. При этом, победа Украины может стать их самым успешным проектом за последние десятилетия. Особенно после поражения в Афганистане", — подытожил военный аналитик.

Напомним, 20 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Генерал армии США накануне 17-го "Рамштайна" заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем.