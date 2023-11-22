ВСУ заняли три плацдарма на левом берегу Днепра, нужен мост, — военный эксперт

Владислав Селезнев заявил, что украинская армия не имеет достаточного количества авиационного вооружения, поэтому основные средства поражения и поддержки украинских морских пехотинцев, которые действуют на левом берегу Днепра — это минометы и артиллерийские орудия.

Командование морской пехоты заявило о создании трех плацдармов в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки. Однако для перемещения бронетехники и ПВО необходим мост. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью для OBOZ.UA.

По словам полковника, огневой контроль над частью левобережья Днепра обеспечивается средствами поражения.

"Это могут быть минометные, артиллерийские орудия или авиационные средства", — подчеркнул эксперт.

Артиллерийские орудия позволили украинским подразделениям продвинуться

Кроме того, Селезнев отметил, что украинская армия не имеет достаточного количества авиационного вооружения, поэтому основные средства поражения и поддержки украинских морских пехотинцев, которые действуют на левом берегу Днепра — это минометы и артиллерийские орудия.

При этом, как отмечает полковник, артиллерийские орудия уже позволили украинским подразделениям продвинуться на разных участках фронта на левом берегу Днепра на расстояние от 3 до 8 километров.

"Очевидно, что мы имеем РСЗО типа HIMARS, но их количество ограничено для того, чтобы мы имели возможность наносить массированные удары", — говорится в сообщении.

На левом берегу Днепра созданы три серьезных плацдарма

Однако, отмечает Селезнев, даже при таких условиях в районе Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов и в районе населенного пункта Крынки созданы три серьезных плацдарма.

Для перевозки техники надо мост

Также эксперт добавил, чтобы украинским военным продвигаться дальше, на левом берегу им нужна бронетехника, в том числе танки, системы ПВО и артиллерийские системы. А для перемещения этого имущества с правого на левый берег необходим мост.

Четыре моста, которые ранее существовали на этом участке фронта, были уничтожены вражеской армией осенью прошлого года, когда она бежала из Херсона и его пригородов.

"Как видим, часто реализация одних задач связана с необходимостью решения других задач в том формате. Они напрямую зависят друг от друга", — сказал эксперт.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк заявил, что появление украинских плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области стало для российских военных из оккупационной группировки настолько неожиданным, что даже начало вызывать панику.