Сократили ли США поставки оружия в Украину на 30%: в Пентагоне отреагировали

В СМИ со ссылкой на анонимного чиновника передали, что Украина стала получать втрое меньше снарядов. В американском Минобороны ответили, что им необходима поддержка Конгресса.

В СМИ сообщили, что поставки артиллерийских снарядов из США в Украину упали более чем на 30% с начала войны в Израиле. На это ответила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 21 ноября.

"Да, я видела эту историю. Послушайте, я бы не согласилась с этим утверждением. Мы смогли обеспечить Украину тем, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно в приближении зимы", — сказала она.

Представительница Пентагона заверила, что США могут одновременно с поддержкой Украины также помогать Израилю защититься от ХАМАС. В частности, предоставляя стране все необходимое для этого.

"Мы уверены, что можем сделать и то, и другое, и мы собираемся продолжать делать то и другое, но позвольте мне просто воспользоваться этим моментом, чтобы повторить, что нам нужна помощь Конгресса", — отметила Сингх.

Она объяснила, что Пентагон не может осуществлять поддержку без Конгресса, а именно принятия дополнительного законопроекта. Спикер напомнила, что соответствующий документ был подан еще несколько месяцев назад.

Сингх отметила, что законопроект касается "срочной чрезвычайной помощи". Речь идет не только об Украине, но и об Израиле.

"И поэтому единственный способ, как мы сможем продолжать поддерживать Украину, это если Конгресс примет то срочное дополнение, которое мы просили", — добавила представительница Пентагона.

Напомним, в СМИ со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщили, что поставки артиллерийских снарядов Украине из США снизились на более чем 30%. Журналисты отмечали, что такая тенденция наблюдается после начала войны в Израиле.

Пентагон обращался к Конгрессу США с призывом утвердить пакет помощи Украине и Израилю. Как объясняла Сабрина Сингх, у американского Минобороны недостаточно денег для поддержки Украины, а контрнаступление ВСУ продолжается и требует регулярной помощи.