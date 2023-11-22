Остановка поставок F-35 в армию США: Lockheed Martin предлагает промежуточное решение

Технологическое обновление TR-3 оказалось настолько проблематичным, что Минобороны отказалось получать новые самолеты с таким программным обеспечением. Поэтому изготовленные истребители стоят на складе Lockheed Martin.

Многомесячная задержка с поставкой истребителей F-35 может скоро завершиться. В воздух поднялся самолет с неполной версией программного обеспечения TR-3. Об этом сообщает Defense News.

На прошлой неделе на аэродроме в Форт-Уорте поднялся в воздух самолет F-35 с предварительной версией обновления TR-3. Управление совместной программы F-35 рассматривает возможность разрешить принимать самолеты с неполным обновлением, чтобы прекратить многомесячную остановку поставок. Однако Воздушные силы США сообщили журналистам, что никакого решения о принятии F-35 с неполным ПО пока нет. Сейчас начались первые испытания, чтобы ускорить потенциальное принятие на вооружение F-35.

TR-3 или Technology Refresh — это название серии обновления программного и аппаратного обеспечения новейших F-35. Обновление включает в себя улучшенные дисплеи, компьютерную память и вычислительную мощность. TR-3 необходима как шаг к масштабной модернизации Block 4. Последняя предоставит самолету расширение арсенала вооружения, а также улучшит РЭБ и распознавание целей.

Из-за сложностей с интеграцией нового оборудования TR-3 и проблем с ПО, военные отказались принимать на вооружение F-35 с такой версией. Сначала ожидалось, что пакет обновления TR-3 поступит на самолет в апреле, но теперь сроки могут сдвинуться до июня 2024 года.

Lockheed Martin тем временем продолжает изготавливать F-35 TR-3 и хранит новые самолеты на складе в Форт-Уорте.

Напомним, отчет армии США показал, что сейчас каждый второй F-35 является небоеспособным.

4 октября в США объяснили, почему существует более 10 модификаций истребителя F-35.