Потери позиций — временные: ВС РФ резко увеличили число штурмов под Авдеевкой (видео)

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, после временного затишья противник вновь принялся сбрасывать управляемые авиабомбы с Су-35. Зафиксированы 29 авиаударов, а днем ранее их не было вовсе.

ВС РФ резко увеличили штурмовые действия в районе Авдеевки Донецкой области. Как бы то ни было, потери позиций временные. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

20 ноября оккупационная группировка войск под Авдеевкой снизила интенсивность, однако накануне, 21 ноября, число штурмовых действий выросло примерно на 30%. В течение дня были зафиксированы 29 авиаударов, хотя днем ранее их не было вообще.

По большей части противник сбрасывал управляемые авиационные бомбы с Су-35 в Донецкой области.

Были безуспешные штурмы восточнее от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского — отражены 13 атак. В районе Марьинки и Новомихайловки — 18.

22 ноября ВС РФ задействовали полтора десятка бронированной техники, которые шли колоннами.

"Наши воины уничтожили два танка, семь боевых бронированных машин — и враг отошел", — уточнил спикер.

Российским войскам приходится проводить перегруппировку после потерь.

"Конечно, неся такие потери, они просто вынуждены подтягивать какое-то подкрепление, пополнять штурмовые подразделения, которые несут значительные потери. У некоторых осталось 10-15% от первоначальной численности личного состава, которые заходили в зону боевых действий", — отметил он.

Теряют ли позиции ВСУ?

"Если потери какие-то есть, то они временные: на фронте, линии боестолкновений продолжаются активные бои, и эта линия, говоря простыми словами, может туда-сюда колебаться. Поэтому об устоявшихся успехах — ни наших, ни противника — пока говорить не будем", — добавил спикер.

Александр Штупун — о штурмах под Авдеевкой и не только (с 27:45)

Представитель ВСУ также ответил на вопрос о том, где сложное: на юге или севере от Авдеевки.

"Положение сложное везде, но оно контролируемое", — объяснил Штупун.

Штурм Авдеевского коксохимического завода

"Не только завод, но и гражданская инфраструктура — цель для артиллерии, РСЗО, авиаударов, а коксохимический завод под нашим контролем", — объяснил спикер.

Напомним, что военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал одновременное наступление ВС РФ на Авдеевку и в районе Днепра.

Также сообщалось, что на каждого россиянина на линии боестолкновений на левобережье Днепра приходится три дрона ВСУ. Командование ВС РФ разрабатывает неудачные планы, информация поступает неточная и несвоевременно, об этом пишут аналитики ISW в сводке от 21 ноября.