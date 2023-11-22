"Должно затрещать": обозреватель прокомментировал одновременное наступление РФ на Авдеевку и оборону на Днепре

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему до Нового Года оккупанты не смогут выполнить план по захвату Авдеевки.

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Российское командование оказалось в тупике в связи с одновременным наступлением войск РФ на Авдеевку и оборону на левом берегу Херсонщины. Аналитик Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", в Telegram высказал свое мнение.

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Специалист отметил, что оккупанты стремятся как можно быстрее захватить Авдеевку. По его мнению, первые эшелоны получили задание окружить город еще в начале наступления, которое фактически началось 10 октября. Он обратил внимание на то, что командование оккупантов в районе Авдеевки заставляло их привлекать неполноценные соединения и части, а отправлять в бой отдельные подразделения.

"Все это привело к тому, что до Нового Года поставленные Путиным задачи под Авдеевкой не будут выполнены", — пояснил он.

Коваленко напомнил, что Силы обороны расширяют плацдарм на левом берегу Херсонской области.

Дорога первого рубежа из Олешек в Новую Каховку перерезана в нескольких местах. По его словам, также над трассой 2206 "нависает призрак неизбежного физического контроля". Непосредственно из Запорожской области, по его мнению, оккупантам будет трудно забрать определенные подразделения.

"Вот и наблюдается интересный шпагат", — добавил обозреватель.

Обозреватель считает, что именно давление Сил обороны на левом берегу Херсонской области и отчаянное желание оккупантов захватить Авдеевку создают предпосылки для ухудшения ситуации для российских войск. Это может спровоцировать для захватчиков серьезные последствия.

"Создают непредсказуемое натяжение в российских войсках, при котором где-то, да что-то, да должно затрещать", — добавил он.

Напомним, 21 ноября в ВСУ рассказали об атаках россиян в районе Авдеевки. Оккупанты постоянно повторяют атаки и только теряют личный состав, но не останавливают наступлений, рассказал украинский офицер.