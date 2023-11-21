"Напоминает Вторую мировую войну": в ВСУ рассказали об атаках россиян в районе Авдеевки (видео)

Россияне постоянно повторяют атаки и только теряют личный состав, но не останавливают наступления, рассказал украинский офицер.

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Российские оккупанты чаще применяют пехоту, а события в районе Авдеевки напоминают Вторую мировую войну. Подробности сообщил в эфире телемарафона офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Сначала, по его словам, россияне проводят артиллерийские обстрелы. Впоследствии они начинают атаки отдельными подразделениями.

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Он отметил, что бои на Авдеевском направлении напоминают Вторую мировую войну. Все попытки оккупантов заканчиваются для них неудачно. Россияне постоянно повторяют атаки и только теряют личный состав.

"Все их потуги просто разбиваются о стену нашей защиты", — добавил Сергей Цехоцкий.

Он также отметил, что продолжаются обстрелы инфраструктуры. В Селидово также обстреляли гражданскую больницу. Оккупанты обстреляли город, применив комплексы С-300.

Битва за Авдеевку — данные Генштаба ВСУ

Оккупанты, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Напрасными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Первомайского и вблизи самой Авдеевки. Силами обороны Украины отражено 10 атак противника

Напомним, аналитик объяснил, почему дроны РФ приблизились к границе Польши ночью 21 ноября. Россияне начали менять траекторию полета своих дронов, чтобы те проходили по местности, которая трудна для того, чтобы по ней перемещались мобильные группы украинских защитников.