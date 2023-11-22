"Накрываются телами штурмовиков": ВС РФ идут на хитрости под Авдеевкой (видео)

Спикер командования Александр Штупун отметил, что вражеские войска, помимо Авдеевки, активно ведут наступление в районе Марьинки и Старомайорского.

Под Авдеевкой в зимних погодных условиях, когда на деревьях практически не осталось листвы, и сложно маскироваться, российские солдаты прибегают ко всевозможным ухищрениям. Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в комментарии "Радио Свобода".

"Враг в таких условиях прибегает к хитростям, в частности притворяются мертвыми или накрываются трупами российских штурмовиков, которых ликвидировали раньше", — рассказал Штупун.

Помимо Авдеевки, вражеские войска проявляют активность в районе Мариинки, Старомайорского и некоторых других населенных пунктов.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун — о маскировке российских штурмовиков в районе Авдеевки (с 33: 09)

По словам представителя ВСУ, после затишья накануне, 21 ноября, противник вновь активизировал штурмовые действия, количество которых возросло на 30%. Сбрасываются управляемые авиабомбы, зафиксированы 29 авиаударов, хотя днем ранее не было ни одного.

Напомни, что OSINT-аналитики заметили российский танк на коксохиме в Авдеевке. По словам исследователя по открытым источникам Clément Molin, из-за угрозы окружения бойцам ВСУ, возможно, придется уйти с некоторых изолированных позиций на востоке. Однако также сообщается, что продвигаться в промышленную зону россияне не рискнут.

Ранее сообщалось, что российские дроны наносят тяжелые травмы бойцам ВСУ, но многие и на протезах возвращаются на фронт.