Более шести тысяч километров: в DeepState рассказали об особенностях окопов ВС РФ (фото)

Аналитики собрали информацию о длине инженерно-фортификационных сооружений врага в Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской областях и в Крыму. Данные отражают состояние на конец октября.

Вооруженные силы Российской Федерации накопили более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

"Проанализировав спутниковые снимки, наша команда подсчитала к*цапские ИФС и разбила их по типажу", — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отметили, что самыми укрепленными областями является Запорожская — 1869 километров, Донецкая — 1865 километров. В эту статистику входит обновление оккупантами позиций от Горловки до Еленовки, тогда как остальные оборонительные сооружения, которые активно не использовались ВС РФ еще со времен ООС, не учитываются.

Кроме этого, в Луганской области ИФС врага занимают 1140 километров. В DeepState считают, что оккупанты понимали, что летнее контрнаступление ВСУ может произойти и на этой территории, поэтому срочно копали на высотах с рекой Красная.

"Примечательно, что понимал, но не верил так как в Запорожье. Возможно, это связано с утечками, ведь те же ребята 37 ОБрМП, которые 5 июня с самого утра брали первых пленных, слышали от них, что время и день атаки были им расписаны", — сообщили аналитики.

В Херсонской области враг возвел инженерно-фортификационных сооружений на 886 километров, в том числе вдоль Днепра — от Новой Каховки до Геройского. Также враг укрепил подходы к Крымскому перешейку, тогда как в Крыму ИФС занимают всего 265 километров, большинство из них — возле перешейка.

В DeepState рассказали, что некоторые вражеские окопы залило водой, поэтому без дренажа их функционирование невозможно, тогда как определенные фортификации ВС РФ пытаются полностью скрыть под землей. В частности, осенью на месте некоторых из них уже была трава.

Длина инженерно-фортификационных сооружений ВС РФ

"Данные не конечные и отражают состояние на конец октября. При этом не все квадраты оккупированных территорий удалось проанализировать", — добавили аналитики.

Напомним, 22 ноября стало известно, что украинское подполье разведало место размещения военных РФ во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Партизаны отметили, что личный состав разместился в профилактории.

В тот же день спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что под Авдеевкой российские военные прибегают к хитрости. Они притворяются мертвыми или накрываются трупами российских штурмовиков, которых убили ранее.