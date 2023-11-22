Оккупанты недовольны количеством школьников, желающих изучать украинский язык, – ЦНС

По данным подполья, россияне напечатали свои учебники украинского языка, в которых продвигается идея о "братских народах" и оправдывается оккупация.

Жители временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины выступают за изучение украинского языка в школах. Об этом пишет Центр национального сопротивления (ЦНС) 22 ноября.

Как отмечают в ЦНС, школьникам в оккупации временно разрешено получать уроки украинского языка. Для этих занятий россияне издали учебники, в которых продвигается риторика о "братских народах" и оправдывается оккупация.

Для того чтобы ребенок мог изучать украинский язык в школе, родители должны написать соответствующее заявление. По данным украинского подполья, этих заявлений оказалось больше, чем рассчитывали в РФ.

Сообщается, что напечатанных оккупантами учебников по украинскому языку не хватает на всех украинских детей, желающих учить родной язык на ВОТ.

"Украинцы на временно захваченных территориях даже, несмотря на оккупацию, продолжают бороться за свою самоидентичность", — отмечают в ЦНС.

По информации подполья, в связи со сложившейся ситуацией, оккупационная администрация поставила задачу директорам школ провести беседы с родителями, чтобы те отказались от изучения их ребенком украинского языка.

Напомним, что по данным ЦНС от 11 октября, оккупанты разработали примитивную программу по изучению украинского языка для учащихся средних и старших классов, которая насчитывает около 300 часов в 5 лет. При этом оккупационные силы угрожают тем ученикам, которые решают посещать данный факультатив.

Ранее, 1 августа, в ЦНС сообщали, что на временно оккупированных территориях российские военные начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. В частности, войска РФ создали соответствующие группы коллаборантов, контролирующих посещение ребенком российской школы.