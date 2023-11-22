"Могут вызвать удивление": Путин отметился новыми заявлениями о войне в Украине, — СМИ

Журналисты напомнили, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что готов к переговорам. Однако аналитики полагают, что на самом деле он вряд ли сделает это до результатов выборов в США.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на саммите G20 сделал новое заявление о войне в Украине. Он упомянул о "переговорах", отметив, что Кремль от них "не отказывался", сообщает Sky News.

Выступая по видеосвязи российский лидер не смог обойти тему войны против Украины, которую развязала РФ.

"В комментариях, которые могут вызвать удивление, российский президент заявил, что нам следует подумать о том, как остановить войну на Украине, поскольку это "трагедия", — говорится в публикации.

"Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", — заявил Путин.

Журналисты напомнили, что Путин неоднократно заявлял о том, что готов к переговорам. Однако аналитики полагают, что на самом деле он вряд ли сделает это до результатов выборов в США. Это связано с тем, что президентские выборы 2024 года могут повлиять на поддержку Украины Западом, поскольку многие ожидают, что Дональд Трамп, который резко критиковал поддержку Киева, выиграет номинацию от республиканской партии.

Анализируя выступление Путина, журналисты отметили, что западные аналитики по-прежнему скептически относятся к подобным заявлениям российского президента, который не проявляет никаких признаков готовности к переговорам: "Украина хочет восстановить свою полную территориальную целостность и полностью вытеснить Россию из страны. Для России принятие этого решения будет рассматриваться как капитуляция, и она вряд ли отдаст ныне оккупированные территории, особенно Крым, который она незаконно аннексировала в 2014 году".

Ранее сообщалось, что тупиковая ситуация на фронте в Украине может продлиться еще год. Об этом пишет американский политолог Ян Бреммер, главный редактор газеты Time, в колонке издания. По его мнению, Путин ждет, какова будет дальнейшая поддержка Западом Украины и какими будут результаты президентских выборов в США в 2024 году. А тем временем он будет посылать новых рекрутов на войну.