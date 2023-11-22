В Крыму на берегу нашли украинский неповрежденный морской дрон Magura V5 (фото)

Российские военные опубликовали фотографии с дроном Magura v5, сделанные якобы в Крыму. Украинское командование не комментировало ситуацию.

На берегу оккупированного Россией Крымского полуострова отыскали морской дрон Magura v5. БПЛА не имел внешних повреждений и лежал неподалеку от воды среди высохшего камыша. О происшествии написали в Telegram-канале одного из российских военкоров.

В заметке размещены две фотографии, на которых видно дрон Magura v5, сфотографированный с двух ракурсов. Указано, что устройство обнаружили на западном побережье Крыма — более точных данных не было.

Морской дрон Magura v5 на берегу в Крыму на берегу в Крыму Фото: Скриншот Морской дрон Magura v5 — место съемки не известно Фото: Скриншот

Публикация о морском БПЛА появилась в сети 22 ноября. Не известно, когда именно обнаружили устройство. Сейчас в украинском командовании ничего не писали о ситуации.

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, о применении Силами обороны Украины морского дрона Magura v5 стало известно летом 2023 года. Тогда СМИ привели определенные технические и физические характеристики устройства. В частности, указали, что он имеет размеры 5 на 1,5 м, может преодолевать расстояние до 800 км и нести полезную нагрузку до 300 кг. Также украинское изобретение способно двигаться в составе роя. Устройство — многофункциональное: может выполнять различные миссии — разведывательную, наблюдение, патрулирование, охрана, поиск мин, подрыв целей.

Официально нет информации об использовании морского дрона против ВС РФ в Черном море: большинство сообщений в СМИ посвящены описанию его свойств. Среди прочего, пишут, что он может добраться до российского порта в Новороссийске. Между тем именно возле Новороссийска россияне потеряли большой десантный корабль"Оленегорский горняк" — в результате попадания неизвестного снаряда он получил пробоину, диаметром в несколько метров.

Напоминаем, 22 ноября росСМИ рассказали о захоронении мичмана малого десантного катера, который погиб в результате атаки морских дронов ВСУ. Атака состоялась 10 ноября — о ней рассказали в ГУР Минобороны Украины.